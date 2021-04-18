范姜母女檔拍真人騷　鍾鎮濤寫情書力撐

歌手鍾鎮濤太太范姜近日孖女兒鍾嘉晴，母女檔上陣拍攝內地真人騷《媽媽，你真好看》，身後廿四孝老公兼爸爸嘅鍾鎮濤當然力撐，呢日公開情信為范姜打氣，文中佢感激當年范姜為咗處於人生低潮期嘅佢，不惜放棄一切：「范范比我年輕20年，當年她25歲，在法國畢業回來，正準備為自己創一番事業的同時，遇上了正在人生最低谷時候的我。天性助人為快樂之本的范范，在完全不求回報的情況下，全心全意留在我身邊，以一當十的姿態幫助我，除了生活細碎，工作上的大小安排，還照顧著我一對當時還是年幼的孩子，當然她也不是天下無敵，也有脆弱的一面，但外面的風風雨雨，環境也不容許她有軟弱一面的表現。」

佢續指機遇巧合下今次太太有幕前演出機會，佢雖然擔心都亦會全力支持：「范范在文藝界雖然已經很有經驗，但演出幕前卻完全是另外一回事，對她們來說是個很大的挑戰。經過各樣慎重考慮之後，我決定鼓勵她參加，讓她找回她的初心，為自己的故事編寫更美麗的一頁。加油！」此外，佢又拍片自彈自唱為老婆打氣，再搵嚟譚詠麟、王大陸、陳小春及任賢齊等好友大講加油說話，非常有心思。