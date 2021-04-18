【3子之母】陳美齡分享育兒之道　最緊要係…

藝人陳美齡最近現身著名小提琴家姚珏主持的節目，分享育兒之道，講到作為職業母親的她，如何分配時間陪伴3個兒子？她回想親身經歷：「當時我盡量少接工作，希望多抽時間陪伴小朋友，但有時啲工作量唔係自己可以控制，遇到多工作嘅日子，我會盡量夜晚返屋陪佢哋食飯。」她指當時並沒有給自己很大的壓力，去當一個「完美的媽媽」，只是盡自己最大努力去做，並相信孩子會明白自己。

讓小朋友搵到夢想

提到灌輸正確的觀念給孩子時，她認為讓孩子學會去愛別人，亦是很重要的。對於孩子的期望，她覺得最重要是孩子能夠找到自己最想做的事，並讓孩子們找到一個自己喜歡的自己：「讀書只係其中一樣工具，去幫助小朋友達成夢想。父母可以做嘅係畀小朋友多啲空間同機會。」她認為孩子們的天賦是不同的，作為母親只要用心觀察便一定能夠掌握。

着重多方面發展

姚珏表示很多父母都會覺得讀書是最重要的事，其他方面的發展都比較不重要，不是眼前最重要的事，但很多這些方面的發展，卻正正是應該要培養孩子們去做的：「家長就係小朋友嘅榜樣，所以我時常會分享正能量嘅故事給囡囡。」