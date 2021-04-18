手術後首露面　欣宜尿急硬闖MIRROR房解決

鄭欣宜早前患急性盲腸炎入院做手術，今晚是她手術後首次公開露面，穿上黑色絲絨連身裙的她打扮高貴優雅，明顯消瘦了，她說：「可以出席正常頒獎典禮，覺得係好癲嘅事，又好感動，所以悉心打扮。」頒獎禮上見到好多歌手朋友，令她很開心，她會跟其他歌手crossover合作表演，她說：「好刺激呀，好期待快啲開騷。」

欣宜又自爆之前在後台換衫，人有三急，但廁所排長龍，忽然見到隔籬房有個獨立廁所，她就即刻走入去，出來才知是男團MIRROR間房，她笑說：「勁尷尬，好彩我去廁所唔係去得好大聲，出到嚟都唔敢同啲「小Dee Dee」（小弟弟）打招呼，唔敢四圍望，講句Sorry就出返嚟。」

雖然剛做完手術，但欣宜已投入工作，之前跟MIRROR成員Anson Lo拍攝，兩人要好似照鏡般做同一樣動作，她說：「佢拍先嘅，我都驚佢動作太大，我跟唔到，驚傷口拉扯會爆，點知佢好落力去做，搞到我又盡力去跳，好彩冇乜大礙。」她指自己康復得好好，但要覆診，她自嘲好論盡：「因為唔可以做運動住，唔可以郁動太多，但之前拍新歌MV，有啲動作要做，都整親少少，搞到背脊要挺直咁行，唔係就好痛，姐姐老啦，唔認老唔得。」