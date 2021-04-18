伍家謙憶恩師伍晃榮一句話　學識點樣做高層

已故的著名體育新聞主播伍晃榮逝世13年，昨日（4月17日）是其死忌，一直視他為恩師的前無綫體育主播伍家謙一如既往，在社交網發文懷念對方，他感激對方不但讓他學懂如何工作，更親身示範了如何「做高層」。

他透露入行初期正值2003年沙士時期，公司屢傳裁員，當時作為新人的他問對方：「你會交邊個出去呀？」後來對方竟在商討裁員時，主動挺身而出保護一班下屬：「交人呀？交我囉，我一個頂佢哋幾個。」令他大感敬重，他表示：「多年後回想，我是深信他的舉動應該經過精密計算。藝高人膽大，要有他的江湖地位，才夠膽以自己作賭注；而最終我們又真的全組保留，一個不少。不過即使是經過深思熟慮的一賭，再環顧今日香港，上位者犧牲下方利益求存，屢見不鮮，就更懂感激伍生在那段歲月給我灌輸的觀念，等閒不敢造次。」

他續指從對方身上學到的不止有關體育，更有很多人生和管理的哲學，他又表示：「伍生，能夠在成長路上遇到您，我是何等的幸運，無論過多幾多年，我還是想好好的跟您說一句：感謝，感謝。還有，我當上爸爸了，遲些，就帶小怪獸s來探你；我會告訴他們，沒有這位叔叔的話，爸爸就不會是今天的爸爸。謝謝您。依然掛念。」