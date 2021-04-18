同張智霖肉帛相見！張繼聰浸幾個鐘桑拿：烚到爛晒

藝人陳家樂與張繼聰以《總是有愛在隔離》的演員身份現身今晚的《開心大綜藝》，阿聰表示綵排時玩遊戲感覺OK，問到會否擔心被整蠱，2人坦言也有點擔心，笑言主持們都並非好人，不過只要觀眾睇得開心就沒有所謂。另外，講到拍攝新戲的難忘事，阿聰就指最難忘是同一時間有3組人在拍攝：「我同蘇麗珊、家樂喺片場遇過，但冇機會交流同傾偈，我拍攝時，佢哋又喺另一邊開緊工，我只係會嗌過去同佢哋講，你哋靜啲呀！其中一場講我同張智霖肉帛相見，仲借咗熱水泳池浸桑拿，我哋着住泳褲，平時浸桑拿只係5分鐘，我哋浸咗幾個鐘頭，好似打邊爐烚菜咁，烚到啲菜爛晒，真係頂硬上，而且浸完又冇得揼骨，覺得差啲，好辛苦，拖住疲累嘅身軀返屋企。（你屋企有個小骨女（即其女兒）？）你唔好咁講，佢錫佢媽咪多啲，我喺屋企係骨仔。」

至於家樂透露片中跟谷祖琳（小谷）女兒有多場對手戲，家樂之前拍《不日成婚》時冧到衛詩雅姪女好開心，不過，今次他自言未能贏得小谷女兒歡心：「佢個女唔係人咁品，我完全討唔到佢歡心，可能佢喺屋企由細到大訓練有素，全部演藝世家，我只係跟住佢，佢話條魚好靚，我就話係去討好佢，佢啲戲劇細胞多到，我引唔到佢笑。」阿聰亦大讚小谷女兒是天才兒童。