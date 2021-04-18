開心大綜藝：C君惡搞《沉人記》　江美儀激似莫文蔚

《開心大綜藝》今晚第2集，打頭陣是電影《總是有愛在隔離》一班演員張智霖、張繼聰、錢嘉樂、方力申、蘇麗珊等，大談拍戲趣事，其中，講到陸永與蘇麗珊的咀嘴戲，2人大爆原來是導演臨時加插！

論到最好笑當然是該節目的「招牌菜」扮嘢環節，先由搞笑能手C君扮《沉人記》主持「熱身」，在短片中，他尋找上星期獲得5,000蚊獎金的現場觀眾Tina，並上對方屋企摷電費單，全程大講金句，當中包括他笑言：「Tina斟咗杯水畀我，我飲咗Tina（天拿）水！」全場笑爆，現場觀眾相當受落！

之後於「扮嘢哲學」環節，江美儀與盧宛茵「扮嘢」鬥一番，江美儀扮莫文蔚大唱惡搞版《呼吸有害》，無論外型以及笑容都似足「真身」莫文蔚，尤其揈手彈古箏，更加形神俱似！反觀，盧宛茵扮衛蘭唱《大哥》，外形已經「贏咗一半」但可惜有少少甩嘴，結果，由江美儀大比數贏出！

至於第2 Round，林盛斌扮凸肚版郭富城，大唱搞笑版《對你愛不完》，造型相當「亮眼」，而吳嘉儀則扮JW唱歌，之後更與「真身」JW共唱，但可能因「珠玉在前」，表現只算中規中矩，結果，由林盛斌勝出，他還「加演」用郭富城舞步大唱黃霑的《滄海一聲笑》，獲錢嘉樂笑讚扮黃霑唱腔極神似。