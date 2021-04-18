床戰現獸性　虎虎生威

床上肉搏要夠激情先過癮，但假如對手好似猛虎一樣咁搶韁，你又頂唔頂得順呢？講起老虎（Tiger），喺情慾字海入面都有啲俚語同呢種威猛嘅野獸有關，好色男女係時候學吓嘢喇！

＜Sexual Tiger＞ 威猛如虎

如果巴打聽到女伴叫你做「Sexual Tiger」，絕對值得自豪，事關呢句情色俚語係用嚟形容擅長曳曳嘅男人，咁點先為之「擅長曳曳」？定義就係能夠令女人獲得閃電一樣嘅高潮！講起女性高潮，大家又知唔知一般要幾耐先達到？原來最短只需1、2分鐘，最耐要幾十分鐘，平均時間則為15至30分鐘，當然要視乎佢哋嘅情緒、狀態同體質而定。

＜Standing Tiger / Crouching Dragon＞ 立虎臥龍

相信冇咩人唔識「臥虎藏龍」呢個成語，但乜嘢叫「立虎臥龍」呢？其實係一種性愛體位，由「Standing Tiger/ Crouching Dragon」直譯過嚟，玩法好簡單，首先女方喺床上做出趴低姿勢，趷高籮友，男方就企喺床邊進行推車仔動作。據性學家指出，呢招嘅優點在於女方不但可專注自己嘅感覺，男方亦能運用大腿力量，令衝刺速度大幅提升，同時仲可挑逗女方嘅敏感帶，所以有人稱呢招近乎完美。

＜Tiger's Got Wood＞ 抽水四仔

體育迷一聽到「Tiger」，好易聯想起某高球名將，由於佢喺2009年爆出性醜聞，因而成為抽水對象，由四仔名廠Wicked Pictures喺2010年1月推出嘅《Tiger's Got Wood》更加係一齣代表作。故事講男主角Tiger係著名高球手，除咗球技出神入化外，仲好鍾意同索女嚟個「一桿入洞」，可謂「性」福無邊。話時話呢套抽水之作真係幾高質吓，不但有室內曳曳場面，仲有球場曳曳戰，加上搵嚟Diana Doll、Krissy Lynn、India Summer、Jazy Berlin等6位人氣脫星演出，絕對值得捧場。

同場加映：及川奈央《AV虎之穴》

俗語有話「不入虎穴，焉得虎子」，男士們要喺床上得到成功感，就要有征服「虎穴」嘅雄風，睇過Wanz Factory喺2003年推出嘅《AV虎之穴》，或者會有所體會。呢套經典AV由及川奈央演出，呢位索女被譽為AV史上十大女優之一，當然唔係浪得虛名，而所謂「虎之穴」，就係指呢位大食妹嘅蜜洞。值得一提，由於樣靚身材正，阿妹喺2003年從AV界引退後，轉咗做演員，不但參演舞台劇同電視劇，更拍埋廣告，算係AV女優成功轉型嘅好例子。