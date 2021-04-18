拍青春劇圓願！江欣燕「仔大女大」過足阿媽癮

藝人江欣燕（欣欣）正投入拍攝新劇《青春不要臉》，與一班年輕演員合作，原來她最大心願是演青春劇，這次終於得償所望，她說：「拍青春劇係我一直心願，估唔到，我做青春劇男主角丁子朗嘅媽媽，做番80年代，我嘅年代，我Handle到，我唔係第一次做媽媽角色，幾好玩！我角色係好後生就生BB，今時今日，好多職業女性同個女裝扮好接近。」

在《把關者們》中與陳家樂演母子，《十八年後的終極告白》與黃智雯做母女，欣欣笑言闖出一條「媽媽路」，可能現實中她沒有小孩，故在劇中「仔大女大」，十分過癮。她說：「以前嘅演員會覺得做媽媽Undergrade（降格）咗，其實唔係，我唔係廿幾三十歲，好想繼續演出，同新人有交流，我又唔等錢使嘅，幾好玩呀！個心唔覺得就得。」

照顧貓咪終老

現時單身的欣欣，將所有愛投入到家人和愛貓當中，對寵物如子女般看待，不過最後一隻愛貓「八白」，不幸患上重病導致癱瘓、眼睛生瘤，終在二月離世，她說在這段日子，每日衣不解帶照顧牠，將所有愛獻上。她亦明白媽咪終有百年歸老的一天，她不擔心最後剩下她一個，充滿正能量的說：「不嬲世界得我一個人，世界就係咁好玩。」

唔急再組家庭

至於自己感情世界又如何？她說：「冇放咁重。（放棄感情？）我唔急搵丈夫，我試過有家庭，依家想做番自己，好慶幸單身有機會畀我同媽咪多啲時間相處。我唔係宅女，只不過唔使好嚴重咁拍拖，但又算散拖，會同朋友食吓飯嘅！」