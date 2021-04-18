豐田留妃　寫真界未來之光

日本寫真界喺捧人方面都幾進取，但凡質素優秀嘅新進女優都會被貼上「超新星」、「新世代偶像」等標籤，務求搶奪大眾嘅眼球，而今次介紹嘅美少女豐田留妃，銜頭都唔弱，被稱為「寫真界未來之光」，究竟佢能否喺業界發光發熱？大家真係要拭目以待。

潛力無限

俗語有話：「少女十八無醜婦」，18歲嘅妹妹仔青春活潑，喺好多男士心目中，有着極大吸引力，難怪日本寫真界發掘咗唔少年僅18歲嘅新進女優，包括被封為童顏巨乳新一代掌門人嘅澤口愛華，同埋有力同佢一較高下嘅豐田留妃！

一臉稚氣嘅留妃妹妹，樣子生得標致可愛，散發住清新氣質，雖然上圍冇澤口愛華咁脹卜卜，但係一對F奶依然好有睇頭，質感天然，又夠晒堅挺，而且肌膚比起對手嚟得嫩白，難怪佢嘅潛力備受業界睇好。

童星出身

大家咪睇阿妹只係18歲，又剛剛開始拍寫真，就以為佢會好怕醜，但其實佢喺5歲時已展開童星生涯，演出過唔少舞台劇同電影，2018年加入美少女團體「Shibu3 project」，前年仲以寫真女優身份喺選美活動「Miss Magazine 2019」脫穎而出，順利奪得冠軍！呢項殊榮令佢成為自1998年後第二位獲得相同殊榮嘅琦玉縣美人，亦令佢獲得「寫真界未來之光」嘅稱號。

值得一提，留妃最近讀完高中，打算攻讀大學，所以有消息指，佢會喺第一年大學生涯期間減少藝能工作，專心學業咁話。筆者當然希望阿妹可以兩邊兼顧，等大家可以繼續睇到佢嘅耀眼光彩！

豐田留妃

年齡：18歲

身高：5呎2吋

三圍：30-23-31