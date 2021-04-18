獲封最災難藝人　王祖藍「宣布」永久離開《開心大綜藝》

《開心大綜藝》高潮一浪接一浪，於上集扮高官玩自嘲的首席創意官王祖藍，成功令觀眾笑破肚皮，今集節目將網上的負評自抽，舉行一個名為「公關災難頒獎典禮」，其中銅獎得主為「嗰班藝員冇人識」，暗諷部分藝員冇人識；銀獎得主為「呢班老友記先啱睇」，回應網民取笑節目「食老本」。

另外節目亦把旗下藝員擺上枱，當頒發金獎給林盛斌（Bob）時，他便於台上惡搞今年「萬千星輝頒獎典禮2020」，王浩信奪視帝發表得獎感受時，太太陳自瑤於台下黑面的經典情景，Bob更抄足浩信當晚致謝詞：「我要多謝太太Pearl，佢將屋企照顧得特別好，令我可以努力工作。」其太太Pearl更交足戲，全程木無表情，就連在旁的吳若希也睇到「O嘴」！

至於「最災難藝人獎」就由被稱為「毫無創意創意官」的王祖藍奪得，主持森美更抵死指他在電視製作人員訓練班進修，而祖藍則透過短片發表講話，內容幽默又搞笑：「上星期製造咗一個好大嘅關公災難，所以我要自我隔離，繼續食番我喺獎門人入面贏番嚟但未食嘅花之戀壽司.....好多網民話我哋又係做番福祿壽，我係要深切反省，我係唔應該叫陸永上台，我係應該叫番李思捷返嚟，我哋嘅副總經理（曾志偉）亦責無旁貸，佢從來冇講過蘇永康同曹永廉係年輕人嘅偶像，但經過網民改圖之後，一言驚醒夢中人，我哋會搵佢哋返嚟，聯同另外兩位年輕人偶像胡楓同羅蘭，一齊主持新版嘅《#後生仔傾吓偈》，指稍後將開發新節目《廁所辦大事》，屆時會深入探討廁所文化，繼續研究同發揮抽水功能。我決定永久離開《開心大綜藝》呢個舞台，衷心多謝台前幕後，兄弟姊妹們，希望你哋越做越好，我希望你哋永遠懷念我。」其實他並非永久離開節目，只是玩「自抽」。

原定晚上10點30分完結的《開心大綜藝》，遲了15分鐘才完場，事後無綫副總經理曾志偉受訪時，指因玩遊戲環節長了，至於會否需要罰錢？他謂：「只要冇影響新聞報道嘅時間就冇事，今次延長至2小時嘅主要原因係myTV SUPER 5周年同埋要宣傳1部電影、2套劇。」

至於有指今晚節目突然再加長15分鐘，由原本8 part變9 part環節，是為了與ViuTV Chill Club音樂頒獎禮鬥，志偉否認：「上個星期佢哋（《最後一屆口罩小姐》選舉）都Overrun咗，呢啲邊有得預。」