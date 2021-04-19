【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月初八丁酉火執日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、移居、立約

忌：動土、理髮、修甲

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、6、8

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊

容易被異性的花言巧語騙倒，投資風險也較高。

金牛

購物欲強烈，買東西要有節制，以免入不敷支。

雙子

要務實過日子，埋頭苦幹可令事業更上一層樓。

巨蟹

努力付出會有回報，對正在求職人士特別有利。

獅子

眼明手快，能抓住投資機遇，但要做風險管理。

處女

事業出現機遇，但要靜觀其變，切勿太急進。

天秤

財不可以露眼，陌生人的吹捧，有可能是圈套。

天蠍

人緣極佳，身邊人都樂意親近，令你受寵若驚。

人馬

感情關係出現微妙變化，放任不理將激化矛盾。

山羊

事業運差勁，行事忌輕率，勿做任何重大決策。

水瓶

做事效率高，有空可做些帶氧運動，鍛煉體魄。

雙魚

說話要平和，尖酸刻薄的用詞，或會惹來麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 人氣旺

（跌）兔 運勢跌

鼠

運勢弱，出門有風險，宜留在家中好好休息。

牛

愈忙愈有利，積極參與社交活動，可遇上貴人。

虎

心思縝密，賺錢機遇多，生意人易有理想業績。

兔

是日沖煞，運勢下跌，工作效率低，易出意外。

龍

獲身邊人支持，工作表現佳，有望出人頭地。

蛇

頭腦精明，領悟力強，宜趁機進修，自我增值。

馬

信心十足，處理公務得心應手，可獲滿足感。

羊

財神眷顧，橫財就手，從事銷售生意易開單。

猴

與人溝通時，談吐要溫文，可望迎來好消息。

雞

出席社交場合要多留意言行，避免得罪別人。

狗

人緣欠佳，易開口夾着脷，宜少說話多做事。

豬

貴人助力強，適宜洽談合作，易有意外得着。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

永言配命 自求多福

一命，二運，三風水，四講陰功（因果），五讀書……上次同大家提到改運元素也離不開因果法則，雖然今天有些人用盡歪理去賺取財富，仍好似得不到報應，因他享用前世所做的善因，但未必恒久不變，今世用偽善奪得別人的信任去賺取名利，需未報，時辰未到。

追求幸福是人們的權利，每個人都渴望幸福，而獲得幸福的途徑有多種，現代社會已摒棄所謂陰功（因果）祖德而崇尚個人奮鬥，但是我們仍然不要忘記「謙受益、滿招損」的道理。

如果人類歷史發展真有甚麼「天命」的話，那麼，這命不在「上天」而在於「人心」。即使遇到挫折，也可以「柳岸花明又一村」，因為有天地相伴，天地有情，不為人見，卻為人知。坊間好多大師專家教人開運改運，各施各法，有緣就能找到適合自己的答案。

再次提醒大家，認識自己，改造自己，先知命，後認命，父母生我的一刻，人生劇本已編寫好。我經常同客人講，如果我可以幫你改命，只有一個方法，重新投胎一次，看下次輪盤轉出是甚麼。但上天有情，當查看自己的命盤後，着手用後天力去改造自己。我們把玄學知識和常識，像天氣預報員一樣報告給你聽，改善與否要用自己的智慧分析求真，不要受歪理或自吹自擂的宣傳所誤導。