合作生情愫！傳黃嘉雯介入　陳家樂連詩雅有暗湧

被譽為新一代男神的藝人陳家樂，近年無論劇集及電影皆獲好成績，成為娛樂圈搶手貨。事業得意的他亦深受異性歡迎，去年被爆與歌手連詩雅撻着，不過，最近有傳港姐冠軍黃嘉雯介入，2人因合作拍劇而結緣，更被發現在社交網頻繁互動。

34歲「男神」陳家樂因劇集《逆緣》中「爺爺」一角而彈起，並成功入屋，除劇集受歡迎外，在影壇同樣吃得開，其主演電影《不日成婚》近日上映，票房及口碑俱佳，可謂影視界上位小生！家樂事業有成，加上俊朗外表及健碩身形，被視為城中筍盤，火速榮登男神寶座。

甚有異性緣的他，去年被爆與歌手連詩雅拍拖，多次被拍得密會，2人均未有否認戀情，公認是一對。正當外界以為男神「封盤」之際，近日有傳2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）介入，令戀情現暗湧！有指她與家樂因合作劇集《把關者們》而認識及變熟落，更在社交網不時互動。

冇再提男友

家樂與Carmaney在劇中均飾演督察，分別隸屬於版權及商標調查（行動）課及不良營商手法調查課，雖然角色看似沒有關連，但因劇情有跨部門案件調查，所以不乏對手戲。家樂為人向來友善冇架子，對後輩照顧有加；而Carmaney則性格爽朗，跟全劇組無論男女均關係要好。由於今次是其「處女劇」，所以她對演出非常緊張，不時詢問對手自己的表現，又會虛心求教，頗得眾人歡心。其實當年參選時，她已大方承認有位感情穩定的瑞士籍男友Matej，對方更為她而定居香港，2人拍拖至今3年多，然而，以往愛得高調的她，最近已沒有跟男友在社交網放閃。

對於有關傳聞，2位當事人口供一致，家樂說：「係一齊拍過劇，但我同佢嘅場口唔多，所以真係唔知點解會有咁嘅緋聞傳出。」至於Carmaney亦說：「咁好笑，我都唔知點解會有咁嘅事傳出嚟，大家只係工作上認識，私底下冇聯絡。」其實家樂與連詩雅亦因工作而撻着，2人之前互不認識，直至2019年合作無綫旅遊節目而結緣，在韓國濟州拍攝期間變得熟落，其後男方主動邀女方擔任網上節目嘉賓，繼而互生情愫。