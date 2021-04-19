【新聞之花私照任睇】有一位極神秘 竟然上位最快？

無綫「捧出」唔少美女新聞主播，幾乎位位都係女神級，鏡頭前形象專業好上鏡，鏡頭後嘅私生活又係點呢？

29歲麥詩敏（Gloria）有份主持《睇新聞‧講英文》，原來係高妹一族，擁有170cm身高、42吋逆天長腿，鏡頭前完全睇唔出！私下嘅佢同一般港女冇分別，愛到打卡點影靚相，不過疫情關係冇得出國，佢同大家一樣好掛住去旅行嘅感覺，晒出兩年前喺動漫頭文字D嘅藤原豆腐店影嘅相頂癮，睇嚟佢同港人一樣好掛住「鄉下」喎！

41歲黃珊已為1孩之母，雖然唔係小花級，但係佢凍齡有方、保養得宜，就算淡妝上陣，網民大讚靚過平時出鏡！日前佢嘅踩單車自拍靚相被瘋傳，引起大批網民討論，讚佢私下造型比平日報道新聞更吸睛。黃珊從事新聞行列已超過10年，由《午間新聞》轉到《世界觀》，加上係少數嘅短髮主播，相信唔少觀眾都認得佢。

26歲趙慧奈（Keina）擁有中日混血血統，曾於NOW新聞台做實習記者，現為無綫明珠台新聞主播。相對其他主播，佢喺鏡頭前後分別唔大，一樣斯文大方，網民形容呢啲樣係嫁入豪門嘅福氣樣，唔通會接蔡雪瑩、黃婉曼棒升呢做名媛？

講到最神秘嘅新聞小花，非袁沅玉莫屬，唔單止冇個人社交網，上位程度被網民形容「快過坐火箭」！2017年於有線電視新聞部做實習記者唔夠1年，2018年浸會大學廣播新聞系畢業後，就正式加入無綫，工作未夠1年火速晉升為新聞部高級主播，上位快過資歷比佢高嘅主播！