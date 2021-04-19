林二汶奪金獎感謝ViuTV　唔抗拒上《勁歌》

歌手林二汶繼年頭音樂頒獎禮公投首獲「我最喜愛女歌手」後，再下一城於ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》奪公投獎「Chill Club 年度女歌手」金獎，認真可喜可賀！受訪時她都興奮話今年創造多個第1次，另外還有開了處女紅館騷：「覺得可以喺電視媒體滲透咁多音樂係件好事，今次係第1屆，係個好好嘅開始，往後一同成長。」

二汶又衷心多謝ViuTV給予她無限支持及機會，於不同崗位發揮所能：「就好似真人騷搵我做導師咁，好難得可以將音樂嘅流程呈現出嚟。」未來她希望自薦做音樂電視劇的導演：「《Chill Club》第1屆頒獎禮已經擺咗咁多唔同款嘅嘢，《全民造星》都同音樂有關，但呢啲變咗做音樂電視劇又會係點呢？係咪可以做呢？」

問到會否上無綫的音樂節目《勁歌金曲》？她表示不知道：「無論上咩音樂節目我都要造多啲歌先，2020年到今年都係出得1首，之後有計劃同其他歌手合作，但希望起碼出到2首自己歌，如果唔係請我都唔好意思去。（邀請你去唔去？）會呀！無任歡迎，一有機會將音樂帶畀人認識都會去做。」