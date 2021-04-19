金毛新look拍戲　黛絲烈尼最愛與「蜘蛛仔」森林四圍跑

憑漫威（Marvel）超級英雄角色「蜘蛛俠」上位的男星Tom Holland，在新片《讀心叛變》（Chaos Walking）與《星球大戰》（Star Wars）系列女星黛絲烈尼（Daisy Ridley）首度合作。而在片中改變形象以金髮look示人的她早前受訪就講與「蜘蛛仔」合作的感受！

現年29歲的黛絲表示能夠與「蜘蛛仔」Tom合作而感到好興奮，她透露2人在片中經常在森林周圍跑。她笑說：「我唔認為啲人會想像到同『蜘蛛俠』喺森林周圍跑嘅感覺會係點？」而能夠在美麗的森林周圍跑亦是1件好有趣的事！曾於《星戰》系列中舞動激光劍的她被問到會否想參演漫威超級英雄電影，她就回答：「曾經有位女子問我有冇聽過有關『蜘蛛女』（Spider-Woman），而我說：『冇呀，咩嚟？』佢講完之後我就話：『咦，聽落好勁喎！』就係咁啲人就認為我想拍超英片。」雖然她不想接拍超英片，不過她自爆好喜歡看紅女巫與幻視的《WandaVision》劇集，因為與超英片完全不同。

至於與黛絲在《讀》合作的「葛林戴華德」康城影帝Mads Mikkelsen，在訪問中就表明與偶像級男歌手Nick Jonas合作前完全不知道他是唱歌。他笑說：「我初時完全唔知佢係樂壇天皇巨星，我啲仔女就表現得好興奮。反問我竟然唔知Nick Jonas係邊個？」至於Tom，Mads就表示由於「蜘蛛仔」個角色好唔同，所以好有趣看到他在片中的演出。