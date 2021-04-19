林家謙唔慣被討論　隨時縮沙重回幕後

歌手林家謙於ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》橫掃6獎成公投大贏家，當中更包括「Chill Club 年度男歌手」金獎及「Chill Club 年度之歌」兩個大獎，實力兼人氣高企！騷後他受訪時謙指對「老是常出現」感到不慣，因個性內斂又偏向低調，更自爆因最近被受矚目壓力爆煲，爆瘡又肚屙：「攞咗獎反而仲緊張，因為唔知第2日啲人會點講，討論我值唔值得攞獎、或者得獎感受講得好唔好，好多唔同嘅解讀，我好怕呢啲！」

對於有網民認為他致謝時不夠得體，他解釋：「認識我嘅人都知我係搞笑、輕鬆少少，但的確有部分係唔夠莊嚴。（見你上台攞獎木無表情，關肚屙事？）唔係，我唱歌不嬲木獨。」隨即除低口罩展現笑容並笑說：「其實我笑緊㗎！只係有口罩遮住，我又唔識用眼笑。」此話一出笑翻全場！

是次榮獲男金殊榮，他坦言冇諗過拎到，因自言歌唱實力有限，一直都否定自己：「覺得同『男歌手』仲有段好大距離，唔知個獎係有分金、銀、銅，如果得一個就未必係我，唱作獎會大機會啲，但今次得到大家嘅認可，都尊重、感謝Fans投票。」提及有Fans擔心內斂的他承受不了大眾注視而退回幕後，他承認不排除有「縮沙」可能性：「如果有太多討論我真係會縮返去做幕後，一嚟唔係好慣、二嚟我由初入行到依家都係純粹想唱番自己啲歌，只係畀機會自己試吓，未去到想做歌手咁大嘅目標。」

問到會否考慮開騷回饋Fans一直以來的支持？他笑話現時最想返屋企沖涼瞓覺，慶功都冇諗過，開騷直頭未夠膽：「反而想做番幕後、造多啲歌，開騷對我嚟講能力上都未能夠應付，有好多關口要過，好似我仲未夠歌，所以未必會係今年或明年嘅事，儲吓歌先。」