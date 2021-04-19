否認換獎！許廷鏗親揭唔做《聲夢》導師原因

ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》完滿結束，賽前被喻為奪男金大熱人選的許廷鏗（Alfred）最終只憑《無力感》先拔頭籌獲「Chill Club 年度十大歌曲」獎之一，更與男歌手三甲無緣。問到他會否感到失望？他笑話：「黐線！唔係啦！反而見到咁多單位攞獎我係好開心，覺得新、舊歌手係打成一片。」續提起頒獎禮期間跟陳柏宇、馮允謙等的K房演出，他說可跳出頒獎禮固有的莊重框框：「件事好睇就係一齊玩，好似開Party咁，冇年代嘅間距、唔會再覺得樂壇係青黃不接。」

問到事前有否對奪男歌手獎抱期望？Alfred說：「想唱歌多啲，唔覺得一年嘅成績就有定義，嚟緊會涉獵多啲唔同類型嘅音樂，如果下年中可以再上台，就係最佳反映到有人支持自己嘅音樂，今次真係一啲失落都冇，好Enjoy呢個頒獎禮。」

對於日前有指他為攞男金而向ViuTV表忠，不惜推掉無綫選秀節目《聲夢傳奇》導師一職，Alfred無奈笑說：「邊有得咁樣換㗎？我喺台上面都講咗只要尊重音樂質素，有需要我嘅地方我都會出現，呢個年頭邊會仲有換獎？」繼而坦承無綫有邀請他做導師，只是因當時跟前唱片公司仍有合約問題未解決，故未能答允：「中間有啲轉折嘅時間。（無綫會唔會誤會你？）呢行冇咁多誤會。（如果再邀請你會做？）都係嗰句，只要係尊重音樂本質、需要我就會出現。」

再講到有傳他會重返星夢，目前是自由身的他聞言大笑兼否認：「邊到聽嚟㗎？咁就繼續傳啦！（星夢有冇接觸你先？）從來都冇斷過接觸，同過去嘅唱片公司都保持友好關係。（有冇向你招手？）有傾偈，但冇理由問人有冇意欲簽我，同埋我不嬲都同緊自己團隊合作，所以唔使太擔心我工作上嘅問題。」

另外，男團MIRROR以團隊及個人身份共奪8個獎項。其中姜濤及陳卓賢（Ian）除了分別獲「Chill Club 年度男歌手」銀獎及銅獎之外，亦奪十大歌曲獎，前者於台上講明不會再重現於年頭頒獎禮的「O嘴」樣，因自認「O嘴」好難睇，同時幸好上台可戴口罩遮掩驚訝表情：「呢個賽果係超出預期，覺得林家謙攞金獎係好犀利，亦見到Ian攞獎開心過自己攞。」後者則表示完全冇諗過攞銅獎，上台致謝時終體驗腦袋一片空白滋味，笑嘲是輸經驗，講到他漏多謝女友Amy，他說：「多謝身邊支持我嘅所有人！（覺唔覺得早排啲是非影響票數？）前排係經歷咗啲事好大壓力，今次攞獎係支好嘅強心針。」