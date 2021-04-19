細數英女王＆菲臘親王3大浪漫足迹

英女王與菲臘親王二人的婚姻生活長達73年，攜手見證時代變遷。如今菲臘親王與世長辭，他們的愛情故事也永遠留在世人的腦海中。在超過半世紀的光景，他們去過世界不同角落，留下眾多浪漫足迹。當中最特別的，要數菲臘親王1949年至1951年期間在地中海艦隊服役時，曾跟當年尚未登基的英女王在馬耳他（Malta）度過了3年珍貴平民新婚生活，而當日居住的別墅，稍後更會成為景點開放給旅客參觀呢！

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馬耳他故居 變身博物館

作為英女王唯一在英國以外居住的地方，面積僅316平方公里的馬耳他是歐洲著名的度假勝地，旅客必定要到訪首都瓦萊塔（Valletta），面積僅0.55平方公里，雖然細小但城內有大量17世紀的巴洛克式建築物，多棟古宅、教堂、王宮、老店等都是由馬耳他當地的石灰岩所建成，被聯合國教科文組織列為世界遺產。此外位於馬耳他中部的姆迪納古城（Mdina）也是非到不可的景點，它曾是馬耳他的舊首都，也是歐洲保存最完好古城牆的城市之一。而英女王當年於瓦萊塔郊外居住的Villa Guardamangia別墅，較早前被馬耳他政府以450萬英鎊買下，並計劃將它改造成博物館，日後開放給公眾參觀，令人相當期待呢。

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肯尼亞樹屋酒店 當上女王

1952年2月，伊利沙伯公主代表父皇佐治六世途經肯尼亞前往澳洲和新西蘭進行訪問，當夫婦二人剛到肯尼亞就傳來佐治六世去世的消息，當時她正身處名為Treetops Lodge的酒店，成就了一段「上樹是公主，下樹是女王」的佳話。酒店位於阿伯德爾國家公園內，原建於1932年，當時不過是有兩間客房的樹屋，後來擴充成了35間客房的酒店，不過於1954年被游擊隊燒毀。現時的酒店是於原址附近重建過來，特別之處是建築物以多根圓木架高，讓房間與地面保持一定的距離，下方可以讓動物通過。旅館前方有個人工池，酒店員工會定期灑鹽在地上，吸引動物來補充鹽分，所以住客不費吹灰之力，可近距離觀看大象、水牛、狗隻及野兔等動物。

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蘇格蘭城堡 避暑勝地

眾所周知，英女王一家每年夏天都會出遊避暑，自1953年登基以來，避暑的地點都是位於蘇格蘭阿伯丁郡的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。城堡建於1390年，維多利亞女王和阿爾伯特親王於1852年正式購入，自此成了王家居住地之一。整個城堡及莊園佔地約50,000英畝，內裏有狩獵場、農田、花園、牧場，種有大量鮮花，以及飼養鹿群、高地牛和小馬等等。菲臘親王對於城堡的建設亦不遺餘力，例如他興建了一個大型菜園，以及在城堡北面打造一條被繁花包圍的散步小徑，還有在木球場附近種滿了橡樹，將莊園布置得美輪美奐。自1931年起，城堡開始向公眾開放，每年4月至7月底，以及冬季不定期時間會開放給遊客參觀，剩餘的時間皇室成員在此避暑，享受天倫之樂。