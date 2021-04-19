新片演父女　Olivia爆因安東尼立志成演員

距離今屆《奧斯卡金像獎》舉行日期仲有1星期，2019年憑《爭寵》（The Favourite）捧走奧斯卡影后寶座的英國女星Olivia Colman，今年捲土重來憑新片《爸爸可否不要老》（The Father）爭最佳女配角。她與奧斯卡金像影帝的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）於片中飾演兩父女。

Olivia受訪時提及首次與安東尼合作的感受，她坦言自己從未想過會與他合作！她說：「我不完全確定最初在那部電影看過他，但我確實清楚地記得在1980年的英國清談節目《Parkinson》看過安東尼。當時我很小，並害怕承認我想當演員這件事。我記得我穿著睡衣看著他，想著：『我想成為他，我想那樣做』，但是我的家人中沒有演員，我也不知道我是否可以成為演員。然後，我在電影《告別有情天》（The Remains of the Day）中看過他。我可以列出他主演的所有的電影，但我從未想過有一天能和他一起工作。」

《爸》是根據同名舞台劇改編，不過Olvia與安東尼都在沒有綵排之下拍攝。她說：「我和安東尼都喜歡在不進行排練的情況下拍攝。根據科倫薩拉（導演）的想像，他想利用電影的力量而不是劇院。在劇院裡，你必須排練，必須確切地知道自己將要站的地方。但是通過拍攝，它可以製造出非常真實，自然的東西，而這就是我們想進行的方式。如果你熟識劇本並且彼此信任，那麼就可以讓它自然發生。這是科倫薩拉的第一部電影，而且他是非凡的，比起其他製作了十部電影的導演好十倍。他是如此的率直，美麗而善良。我們感到很安全，因此排練還是不排練，在科倫的帶領下，我們還是感到很高興。」