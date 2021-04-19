疑利用粉絲操控輿論　咸素媛反駁係狂迷爆假料

44歲韓星咸素媛早前承認造假而退出韓國綜藝節目《妻子的味道》後，今日有韓媒公開她與少數忠實粉絲開設的聊天群組部分對話截圖，揭示咸素媛曾在群組內留言，要求粉絲去抗議或致電投訴，試圖操控輿論。

咸素媛在聊天室提到A媒體記者對她的負面報道，之後要求粉絲向對方發電郵抗議。咸素媛曾在對話中表示：「請給A記者發電郵，謝謝！」、「B記者把我醜化，寫成很壞的人呢！」、「請多多舉報C記者(視頻平台)，聽說他因為我，視頻點擊上升並賺了錢！」

此外，咸素媛曾對外宣稱是自己要求退出電視購物平台的節目，但她在聊天室卻大呻委屈，又嗌粉絲們立即致電該節目代她出頭，有粉絲便留言說：「我剛打了電話，說沒有咸素媛就沒有買產品的理由。」其他粉絲亦附和說：「致電節目讓他們再邀咸素媛姐姐上節目就可以了嗎？」然後咸素媛應了句：「謝謝！」

而日前有人在青瓦台國民請願版發起「停止針對藝人OOO」的請願活動，發起人亦是聊天室會員，對方除了在聊天室分享相關貼文，誘導其他人去參與，咸素媛卻裝作不知道，並在社交網表達感謝，被質疑又是她暗中操控粉絲。

另外，有向媒體爆料的官方粉絲會員表示當初因為喜歡咸素媛才加入聊天室，但感覺漸漸變質，不滿她爆出造假後，沒有反省，只懂呻冤枉，還利用粉絲們壓制記者，試圖改變輿論，認為現在需要的是她的真誠道歉。不過，咸素媛隨後在社交網發文並附上截圖，反駁稱是1名於過去5個月一直關注她的狂迷向媒體發虛假的爆料，又指對方甚至曾恐嚇自己，咸素媛還留言說：「拜託媒體確認爆料的真偽才作出報道！」