簡單4個動作　打造完美直角肩

炎夏確是穿露膊衫Show香肩的時候，無奈照鏡時卻發現自己的肩頸和背部十分厚實，跟一眾女星的完美直角肩相去十萬八千里。原來都是因為平日不當生活習慣和不良姿勢所致，令斜方肌愈來愈腫大。其實，只要從生活着手作出改善，每天堅持幾分鐘做開肩拉伸動作，性感直角肩及完美頸部及鎖骨線條，一樣可以唾手可得！

改掉壞習慣

1.優雅的肩頸線條，都是從日常生活養成。首先無論是坐着工作或走路，都要抬頭挺胸，不要駝背。

2.不管是上班用電腦，還是滑手機、追劇，都不要長時間低頭，或是維持一個動作太久。長時間將頸部肌肉收緊、低頭，都會導致斜方肌腫大，還會導致頸紋出現。

3.平日習慣低頭看手機的你，從今起要改變陋習，改以平視角度看手機，這樣就可以減少駝背及雙下巴出現。

4.長期單邊側睡或用高低不適合的枕頭睡覺，也會令斜方肌在睡覺時，出現一側拉長，一側被縮短的情況，如果習慣成自然，就會令兩邊肌肉線條不均勻，切記改掉這睡姿。

小題：直角肩訓練

跟住以下4個動作，每天幾分鐘，就能練出完美直角肩。

動作1：將一邊手朝上屈曲成90度，另一邊手放在屈曲處，做出拉伸動作。謹記保持手臂伸直，讓肩膀有收緊感覺！左右各一組，每組做30秒。

動作2：保持挺胸，將右手從左邊下壓頭部，感受左側的斜方肌拉伸，另一邊則反之！左右各1組，每組做30秒。

動作3：將雙手臂向上舉，左手屈曲成45度放在後背，用右手扶着左手，感受手臂收緊感覺。接着維持動作40秒，就換另一邊繼續做。

動作4：將雙手放在背後合十，保持抬頭挺胸、肩膀向外打開，並讓肩胛骨下沉內收，維持30秒就完成整套動作。