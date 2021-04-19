同事輪住走　郭政鴻冇癮離巢：覺得好孤清！

「龍虎武師唔同舞獅㗎，唔好搞錯呀！」自10歲開始習武的郭政鴻，讀書時期已入行做龍虎武師。年少的他，在唱歌、功夫、演戲方面均有涉獵，直至1次和周海媚拍電影，在對方的提議下，下定決心去做藝員，正式加入無綫，「當時都係周海媚幫我遞表。」

除了是《大時代》被鄭少秋推落樓的蟹仔，郭政鴻另一個為人熟悉的角色是《西遊記（貳）》中的通臂猿猴，「我最鍾意都係呢個角色，發揮空間好大」，回想當時要記一連串動作和對白，郭政鴻現在也大喊「辛苦」！曾經是龍虎武師的他，本來已做過不少替身，拍打戲完全沒難度，正因如此，令他開始陷入很苦惱。「以前我好熱愛功夫國術，但都牽制住我，冇得讓畀人真正睇到我做戲。」為了突破，郭政鴻聽從製作總監的意見，一改「打得」形象，開始演了不同的「喜劇」角色，例如《古靈精探》和《野蠻奶奶大戰戈師奶》，成功轉型。但隨着身邊的同事一個一個離開，相繼到其他平台發展，令郭政鴻也萌生離巢的想法，「當我去到canteen覺得好孤清，我覺得自己也是時候看看出面的世界」，因而他於2015年不續約無綫，北上發展。

郭政鴻「打得」就人人皆知，但原來他也很「唱得」。入行前，他曾參加《第4屆新秀歌唱大賽》，還成功入圍30名，「不過只係入到30名，啲對手太強！」同屆有杜德偉、蘇永康、草蜢、李克勤等，抱住「玩吓」心態的郭政鴻自嘲：「我一個後空翻落地，可能佢咃覺得我夠騎呢呀！」最近他在內地也推出了新歌《衝》，希望在疫情下帶給大家正能量，也算是重拾當年的歌手夢。

曾經歷過婚姻失敗的郭政鴻，被問到第2次的婚姻算不算「重生」的機會，他說：「有咗小朋友就有個使命，會唔同咗，有啲嘢你知道唔可以，自己會堅定啲！」說到兩個囡囡，郭政鴻立即「慈父」上身，甜絲絲地說個不停！想知更多，就要立即去片看《娛場》啦！

場地：二家姐正宗原味麻辣火鍋