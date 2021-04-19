何雁詩唱片銷量理想　送香吻回饋粉絲

獨立歌手何雁詩推出新碟《Que Será,Será》後密密跑宣傳，今日去新城電台錄節目不小心遲到，她解釋出門後發現冇拎碟，之後揸車又蕩失路：「前日做完街頭Busking，難得尋日放假鬆得滯，未回魂。（出碟後仍然緊張？）上星期嘅呢日就係發現隻碟印錯名，但推出咗都鬆一口氣。」

Busking宣傳反應熱烈，問到會否考慮「加場」唱第2輪？她興奮話好想：「上次淨係唱咗九龍區，希望可以去埋港島、新界，哈哈！（走勻18區？）我驚會嘈到民居，港島區銅鑼灣咁應該OK，疫情之下都冇乜店長活動，所以想諗啲起到宣傳作用同時又唔危害到他人嘅活動。」講到獲好姊妹陳瀅及蔡思貝送花撐場，問到若下次再開會有另一批好姊妹支持？她即大笑話：「我冇咁多張人情牌喎！留番下次有機會再出碟先，佢哋嚟到已經好Sweet，其實部分結婚啲姊妹團都有嚟，好Surprise！」

笑問有否偷偷巡舖觀察新碟銷情？她指有向唱片舖查詢，目前賣得比預期中好，猶如打了強心針，她亦衷心感謝購買實體碟支持的Fans，又透露暫時一次過買得最多是10隻：「同老公（鄭俊弘）一樣，希望有人可以打破呢個紀錄！（打破到有咩獎勵？）送張Poster，係咪好流？哈哈！（送香吻得唔得？）女仔就得，男仔就⋯握手恭喜佢，嗰日老公都係握手咋！」