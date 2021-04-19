同林珊珊兩女做一日農夫　鄭伊健有晒經驗未驚過

藝人鄭伊健與經理人林珊珊及她的女兒西瓜（李澄）、野人（李怡）幕前合作機會不多，不過工餘時間常相約一起活動，近日珊珊的網上頻道與浸會大學學生合作拍片，計劃體驗做一日農夫時，邀請伊健與她的女兒一起體驗農夫生活。

平日熱愛運動的伊健早有準備，帶備新款有型的太陽帽來拍攝，有多次種田體驗的他說：「我之前都試過好多次同住新界嘅朋友一齊落田耕種，但珊珊佢哋應該就係第一次，所以每樣嘢佢哋都會覺得好新奇，有時會問一啲意想唔到嘅問題，初時會奇怪佢哋點解會咁問，但可能第一次真係好多嘢唔知，或者觀眾都唔一定知，今次嚟到呢度體驗農夫生活令我哋認識多咗農場嘅嘢。大家城市人，為咗令自己身體健康，間中去郊外郁動吓拎吓鋤頭，總好過成日坐喺度。耕種嚴格來講都係一種運動，不過係最輕鬆嘅運動，我覺得一啲都唔辛苦，有時間係應該多啲到郊外參與耕種。食物對香港人嚟講好重要，但太少人參與種植，所以應該支持呢個落田概念。」

珊珊雖然首次落田，但她已經愛上這個活動：「其實我一直都好想試，由開會聽到話要做一日農夫，已經好開心好興奮，到現場勞動咗一日，就更加想租一塊田來耕種，啱啱問咗呢度啲朋友話真係可以租，公司同事都好支持我，希望可以好快實現。」身旁的西瓜也插嘴說：「其實我嚟之前好擔心，唔知應唔應付到，因為自己平時有啲嬌生慣養又怕蟲又怕濕，估唔到雖然唔熟手，我又雞手鴨腳，又跌嘢又差啲將個鋤頭鋤到人，係非常之咁enjoy，不過最開心都係之後食新鮮蔬菜嗰陣，入口嫩滑新鮮，加埋新鮮天然嘅配料，就明白我哋平日食嘅嘢有幾人功化。」而身為瑜伽導師的野人也很享受今次的體驗，她說：「今日只係畀自己60分，如果冇時間嘅限制，應該可以做得更好！」