靈感煮意︰【無添加糖】紅棗桂圓糕

今集教大家做一款不用添加糖的紅棗桂圓糕，講到紅棗，很多人都以為有核的會燥，其實很早已有中醫師解說過不是真的。有核的紅棗在品質上會比無核和曬乾了的新鮮，而且味道和香氣更濃，但要注意的是，有核的紅棗需放入密實盒，然後存於雪櫃。而食譜中用到的椰棗，市面上的品質凡多，價錢相宜的多數去了核，同時表面黏黏的，代表有可能加了糖漿。品質好的椰棗，表面應該是乾身，核容易取出，若在品質好的椰棗表面見到有像白色粉的東西黏着，那其實是椰棗的天然糖，台灣人稱之為「白霧」，不是發霉。品質好的椰棗會比已去核的貴最少一至兩倍，甚至更多，所以購買時不妨按個人需要去選擇。

材料（6個，每個約55克）

紅棗 170克

椰棗 80克

桂圓肉 30~50克

煮棗用水 900克

寒天粉 4茶匙

另可配芝麻粉和椰棗糖漿。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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