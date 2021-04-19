【仍然在家抗疫】烘焙小幫手　樣靚有內涵

疫情以來，不少人都選擇乖乖在家抗疫，發掘一下新興趣，而烘焙就成為了過去年多以來最多人投入的其中一個選擇，最狂熱的時候，連一麵粉也難求。要烘焙上手，工具就不能少，韓國10X10推出了3款Line Friends 烘焙工具，以Brown和Sally為主角，分別有電子量杯、量秤和電子計時器，可愛又適用。

電子量杯一共4個款式，包括Brown和Sally的大臉款及簡約大頭款，容量全都是500ml，量杯可以拆出來清洗，非常方便，無論量麵粉或液體都適合。杯身有把手和灰色的LED顯示屏，可以選擇ml或g為單位，同時顯示屏可以當掛釣使用。

另一款量秤就以圓板造型出現，跟電子量杯的顯示屏大致相同，不過，這款要量液體的話，就要自備量器啦！同樣有4款，亦同樣有大臉款和簡約款。

最後是同樣有4款的電子計時器，可以掛牆使用，採用旋轉式設定時間，大臉款是扭動可愛的大臉，而簡約款則是旋轉指針，旁邊還有一隻Brown或Sally，設計生動又可愛。只要扭動計時器，時間就會在把手出現，一圈大約是4分鐘，更有靜音、細聲和大聲3款模式。這3款工具現已在韓國10X10官網有售，價格為52,000韓圜（約HK$360）、42,000韓圜（約HK$291）和29,000韓圜（約HK$200），3款的組合價是123,000韓圜（約HK$852），喜歡的朋友，忍得到手至出奇！