《舞動奇跡》傳撻着金晨　林盛斌追問黎諾懿真相

藝人黎諾懿及陳敏之接受邵氏兄弟節目《Master's Talk師父有請》訪問，主題大談「驛馬」，黎諾懿當年事業低潮，接到湖南衛視《舞動奇跡》演出奪冠後，回港才接到《愛．回家》：「我都唔知自己原來有咁嘅才華。其實當時係劈炮宣言，喺娛樂圈浮浮沉沉咁耐，作為男人要為屋企負番責任，而我本身係做銀行會計，諗住做完呢個騷就算，完全無心插柳。」他表示幸運遇上對手金晨，對方剛從北京舞蹈學院畢業，跟他組成「一諾千金」組合。

而陳敏之曾獲賞識到日本拜小室哲哉為師，可惜最終未能如願在日本發展：「佢間公司突然營運有問題，其實冇諗過去日本發展，純粹諗住可以喺香港出碟。」黎諾懿指自己當年離港8個月時間，談到在內地工作，他表示：「試過喺北京零下4度，個浴室只得1分鐘熱水，沖完涼成個人醒晒！喺橫店試過請人代洗衣物，但原來佢哋喺河邊洗衫，條河好污糟，真係驚咗，以後自己洗，平平地同其他演員夾份買洗衣機，自己駁喉。」

主持林盛斌（Bob）追問他有否追過金晨，黎諾懿答：「佢太細個，當時得18歲，你當我禽獸呀？我試過台灣異地戀.....林志玲呀嘛！所有嘢都好完美，但佢唔舒服都得個電話，我接受唔到，所以只係維持咗半年時間。」陳敏之則試過另一半是在加拿大生活，有時發燒留言給對方，由於時差關係，對方醒來傳短訊慰問之時，她已經康復了，最終維持4年分手。