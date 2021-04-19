名車助陣氣場十足！王君馨陳凱詠難得合作鬥舞

環球歌手陳凱詠（Jace）的網上頻道又有新搞作！今次她邀請王君馨與她一起鬥舞，燈光非常有氣氛而且又有名貴跑車助陣，展現女生型格一面相當有氣場，整個感覺彷如置身外國一樣，Jace笑說：「當自己去咗洛杉磯玩一晚咁！」

Jace與君馨合作很興奮：「今次呢個合作嚟得好突如其來，有一見如故嘅感覺！我膽粗粗問完佢又肯一齊玩，好快就諗到玩咩歌同點樣排舞，非常順利！」她又笑言從未試過有多部名車在自己身邊，很緊張會弄髒跑車。她大讚對方是非常友善的前輩，為人很真誠：「本身有擔心過對方係前輩，好多嘢要小心啲，但佢好似大姐姐咁一齊玩，有一種返去中學high school女仔約埋一齊打扮，一齊跳舞咁好開心！」

而君馨則大讚Jace很有swag（風格），她說：「今次拍攝好開心，好鍾意Jace嘅風格，覺得呢個新artist好正，好有swag，跳舞好出色。而且佢好似一個活潑嘅小朋友，雖然高高瘦瘦個樣又有啲性格，但佢其實係大細路，令成個拍攝過程好開心！」她又表示今次合作無憂無慮十分自在：「因為入咗行一段時間就會變到好小心好多嘢，或者會顧慮好多，但今次合作可以放開自己，純粹地就係因鍾意表演，鍾意跳舞！」