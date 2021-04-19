本日日本：千葉縣全新Glamping設施　白沙灘賞日出日落

潮流興Glamping，日本的豪華露營設施愈開愈有，最新一間是將於4月22日在千葉縣稻毛海濱公園開幕的small planet CAMP ＆ GRILL。該設施環境非常吸引，四周被樹木及大海包圍，擁有得天獨厚的自然環境。營區最大亮點是千里迢迢從澳洲運來白沙打造沙灘，可以在此欣賞日出及日落外，更會舉行瑜伽、冥想等活動。另一亮點是開放式露天浴池Outdoor Bath，是一個以石頭堆砌的開放式浴池，可以邊浸泡邊看星星，泡完後還可以在帳篷中歎桑拿，紓緩疲勞。

設施內共有8個帳篷，分別有標準型、高級型及私隱度最高的高級型（森林區域）三款可選，全部裝有空調，並配備投影機及藍牙喇叭。此外還設有燒烤區及Cafe區，非酒店住客也可享用。這裏提供的食品也非常吸引，法國大廚精心設計餐單，使用大量當地食材，在池邊品嘗豐富的早餐，邊呼吸新鮮空氣，可以好好享受大自然的美好！

small planet CAMP ＆ GRILL

地址：千葉縣千葉市美濱區高濱7丁目2番

房價：每人每晚14,000日圓起（約HK$994）