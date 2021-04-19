衛詩雅空姐制服誘惑　挑戰陳家樂底線

由陳家樂與衛詩雅（Michelle）等主演的英皇電影《不日成婚》叫好叫座，對於好評如潮，兩位主角感謝觀眾支持，家樂說：「好多觀眾話我同衛詩雅，喺戲入面嘅感情關係好真實，令佢哋睇得好投入，好有自己嘅影子。」而身兼策劃與女主角的衛詩雅連跑多日謝票場，親身感受有笑有淚的場面：「有人評論話，好耐冇睇過一部由頭笑到尾嘅港產片，有個女仔眼濕濕咁走過嚟抱着我話，自己啱啱失戀，睇完開心咗好多，我覺得好欣慰，好似真係幫到佢療傷！」

取悅另一半必殺技

而電影的爆笑片段陸續出籠，最新曝光的一段中，Michelle出動空姐制服誘惑，挑戰家樂的底線，問到家樂是否認同，制服誘惑是取悅男友的必殺技？他說：「唔好話男仔鍾意制服誘惑，其實很多女仔都鍾意男仔着住飛機師制服，呢啲係我哋經過討論得出嘅結果，所以之後我都會着飛機師制服出場，電影上畫之後，收到啲反應好不錯，希望大家都會喜歡。」

蝙蝠俠聲講對白

Michelle拍攝製服誘惑這一場戲，原來家樂出現不一樣的突發狀況，他自爆說：「如果大家細心去睇呢一場戲，我把聲去到中後段，會變到好似蝙蝠俠咁沉同沙，因為之前排戲太激動，我用盡咗把聲，當時最壞打算係之後再配音，估唔到導演覺得我用把咁沙嘅聲去講對白，效果唔錯，所以最後保留咗呢把極似蝙蝠俠嘅聲音。」

Michelle笑言收到劇本時，已經非常期待這一幕的拍攝：「呢場戲主要係同陳家樂鬥玩，只要盡情去演就得，我記得現場氣氛好開心，唯一係嗰套空姐制服太緊身，搞到我不時要提住自己記得要整理好件衫。」問到男生是否特別喜歡制服誘惑，她稱並不太清楚：「女仔着住套好靚嘅空姐制服，會覺得自己靚咗，但至於男仔嘅感覺就要問佢哋喇！」