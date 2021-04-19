瑞典真無線耳機　入耳無分左右？

雖然真無線耳機出咗一段時間，但功能大同小異，技術上有突破的少之又少。來自瑞典的新耳機EARIN A-3就搞搞新意思，激罕地加入無分左右設計，兩邊耳機左右耳都戴得，而且戴上後其內置的自動偵測技術會識別左右聲道，並自動調整立體聲道，一改耳機要分左右的傳統，構思相當嶄新。

EARIN A-3另一賣點是輕，每邊僅重3.5g，尺寸20x17x15.8mm，廠方號稱全球最細最輕，可完全收納耳內，加上去掉耳塞部分，令舒適感更佳。其開放式設計有助聽到周遭環境，並可按需要啟動環境降噪功能。另外為彌補開放式低音較弱這通病，它特別放入14.3mm單元，比一般無線耳機的單元大，令低頻表現獲得提升。

耳機另備有IP52防水防汗防塵功能，適合戶外運動使用。缺點方面，受體積所限，充電後只能夠連續通話或播放5小時，略嫌未夠長氣，幸好配合鋁製充電盒總時長都有30小時，算是彌補電量上的先天不足。

<同場加映>

骨傳導新一員

骨傳導耳機最近也有新型號AfterShokz OpenComm，其超彈性鈦記憶合金支架的環繞式頭帶僅重33g，符合人體工學之餘，仲適合佩戴眼鏡人士使用。它採用開放式設計，同時左側特設一支可轉動調整的DSP消噪收音咪，可過濾消除背景噪音，使人聲更清晰突出。它的續航力達16小時，並可於5分鐘快速2小時通話時間。