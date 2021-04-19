仲未見過林峯囡囡！林夏薇押後生B大計？

藝人林夏薇（薇薇）為無綫新節目《好聲好戲》擔任打氣評判團。受訪時，提到堂兄林峯上年9月升呢做老竇，她早前曾表示未見過林峯女兒真人，她透露原來至今仍未見過姪女，並希望可以盡快通關：「有視像嘅，之前買落啲衫仔想寄畀佢，但都寄唔到，最怕Size唔啱。（唔啱就留番畀你自己嗰個？）咁個款會過時喎！」

問到幾時進行生B大計？她表示一直以來都沒有着急，連自己的父母和朋友從來冇替她急過：「本身想順其自然，私下亦完全冇諗呢樣嘢，之前拍少啲戲，多啲時間放喺屋企，但又要搞生意，分配唔到咁多時間，生B陪伴係好緊要，暫時都未有呢個時間，放慢腳步先。」

向前輩偷師

講到這次前來為《好聲》參賽者加油、打氣，問到為何不參賽？她笑謂因為名額已滿，今次就當是抱學習心態，前來向前輩偷師：「覺得配音前輩好犀利，好考專注力、反應、觀察同想像力，自己之前都有配音經驗，配過動畫入面嘅男仔小朋友，同埋有時拍劇都要配番自己音，但已經好難，如果要配喊戲就要由頭演多次。（想挑戰配咩角色？）或者係女仔小朋友，自己唔係專業，揀番啲同自己聲線比較接近嘅角色好啲。」另外，她對配韓劇都有興趣，特別是壞女人角色：「挑戰唔同嘅感覺，奸角有發揮空間。」