被阿Bob惡搞黑面！陳自瑤唔嬲：我依家笑緊㗎！

無綫新節目《好聲好戲》今日進行錄影，主持人有阮兆祥及賴慰玲，汪明荃、韓馬利及陳永信是主席評判，嘉賓方面有陳自瑤（YoYo）、洪永城、林夏薇、郭子豪、楊潮凱及羅毓儀。參賽者之一的YoYo於受訪時表示壓力爆煲，練配音練到把聲都拆，早兩日又疑喉嚨痛發炎，即刻要食消炎藥：「今日把聲算好番啲，練到係唔敢再練，嚇死我！導師話我長期咁練會搞到聲帶疲勞，所以叫我咪嘴記位先，把聲沙可能關壓力、緊張、情緒事。」

她又自爆昨日發噩夢，夢見類似身在舞台，下個便要上台演出，但臨時不見了稿：「勁驚咁喺個櫃到摷，夢到埋楊潮凱，佢安慰我、叫我唔好緊張。（怕夢境重現現實？）都驚！今日錄咗少少都Feel到喉嚨收窄。」續透露為突破自己，專登於自選配音環節挑選非經常演出角色：「既然要玩就玩突破，咁先有新鮮感，不過難度好高。（覺得自己演戲好啲？）鍾意演戲，但如果要搵我配音都無任歡迎！」

講到林盛斌（Bob）跟太太Pearl於新一集的《開心大綜藝》惡搞王浩信攞視帝多謝她但「黑面」的經典場面，YoYo多次表示未有睇節目，因要背劇本準備配音比賽，更自嘲：「我依家笑緊㗎！冇睇所以唔知發生咩事，但OK嘅、唔緊要，最緊要啲觀眾睇得開心。（唔會嬲、唔開心？）唔會！呢個節目都係想大家開開心心。（之後成日扮你會唔鍾意？）向好嘅方面諗係開心，起碼有人扮我。（黑面係你嘅代表作？）大家留意我嚟緊啲戲啦！」

另外，有傳港姐冠軍黃嘉雯介入好姊妹連詩雅（Shiga）跟男友陳家樂的戀情，YoYo聞言即單手遮掩O嘴，然後反問：「係咩？」繼而耍手擰頭兼求饒：「我呢排真係好忙，有單咁嘅新聞我都唔知，而我係乜都唔知，唔好問我，我唔識答亦唔方便。（有同Shiga聯絡？）有，佢好辛苦開緊工，希望佢快啲返。（冇Send唔開心嘅Emoji？）冇，依家係新聞講啫、都係傳媒講係佢男友啫，留番畀當事人答啦！」