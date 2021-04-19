Kanye West登台戰靴　成交價或過百萬美元

近日國際知名拍賣行以私人洽購形式出售1對由Kanye West與Nike聯名打造的Air Yeezy Sample「Grammy Worn」，預期將會以過百萬美元成交，有機會成為史上最貴的Air Yeezy！（互聯網）

近年經常於拍賣會上搶下天價拍賣的波鞋，大多數都是一些曾經被Michael Jordan着用上球場的「Game Worn」版本，因為這些波鞋曾經伴隨籃球之神征戰球場兼且全部都是1 of 1的神物，所以才會產生媲美藝術品般的收藏價值。近日1對由Kanye West與Nike聯名打造的Air Yeezy Sample「Grammy Worn」就由國際知名拍賣行以私人洽購形式出售，預期將會以過百萬美元成交，有機會成為史上最貴的Air Yeezy！

由Kanye West參與設計並於2009年正式推出的Air Yeezy，在其音樂及潮流事業當中都絕對佔一重要席位。因為在鞋款正式推出市場前1年，Kanye West於2008年2月舉行的第50屆格林美頒獎禮上，已率先穿上呢對Air Yeezy Sample亮相。外間對於當晚贏得4個音樂獎項的Kanye West腳下波鞋大感興趣，除了因為其前衞外形與以往的波鞋設計大為不同之外，更重要的是Air Yeezy是Nike首次與運動員以外的名人合作，而且更被Kanye West刻意選擇於一個音樂頒獎典禮曝光。正正因為Air Yeezy帶來空前絕後的成功，所以才會有之後於2012年登場的Air Yeezy 2甚至轉投adidas陣營推出的一系列YEEZY BOOST，因此Air Yeezy的歷史意義相當重要。

是次由波鞋收藏家Ryan Chang委託拍賣行出售的Air Yeezy Sample就是當年Kanye West於格林美頒獎禮所穿的一對。拍賣行更特別與專業顧問機構SUEDE ONE為這對波鞋作出多角度比對鑑證，根據鞋形結構、標籤細節及鞋盒等多方面驗證真偽，並對照Kanye West於當晚演出的片段，從黑色皮革鞋身上不同的皺褶痕迹及縫線細節，去確認此鞋正是當年「Grammy Worn」版本。現時這對鞋由拍賣行以私人洽購方式出售，並由即日起至4月21日在香港會議展覽中心展出，大家有時間不妨去近距離欣賞這對可能史上最貴的Air Yeezy。