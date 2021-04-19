洪永城聲嘶力竭瘋癲講嘢　被誤會家暴女友

藝人洪永城參加無綫新節目《好聲好戲》配音比賽，甫受訪自爆因每日都在家中練配音，練到隔籬鄰居以為他家暴女友，上門撳鐘關心是否需要報警：「因為我要扮『丁蟹』好聲嘶力竭咁瘋癲講嘢，就算喺屋企關窗關門都冇用，鄰居都係聽到，以為我打女友，撳鐘一開門就好驚慌咁問『冇事呀嘛？』、『使唔使報警？』，但練聲係要用真實聲，就住就住係練唔到，練到差啲好似『丁蟹』咁，掟幾個人落街！」

挑戰扮李奇把聲

雖然當中好辛苦、困難，但他表示是一個好的嘗試，做過配音工作才知配音員好難做，故自問冇這方面的天分：「個層次太高，配音係要跟足方法，就算咪嘴同練聲都要有技巧，我自問層次太低，都係演戲算！」問到有興趣扮女人？他即抵死扮起女聲：「扮到你哋想打我就成功啦！不過都係放棄算，哈哈！（仲想挑戰咩角色？）有好多都好想試，好似羅嘉良喺《難兄難弟》入面李奇把聲，其實都有難度，要壓聲演出。」問有被評判挑剔？他說會好尊重評判給予的意見：「係想我更加好。（有打沉你？）打唔打沉都係自己決定，我會抱積極、虛心嘅態度學習。」

為新劇擔任編劇

講到他為主演新劇《凶宅清潔師》擔任編劇，他坦言是個重大挑戰，感謝公司放手讓他與監製盧思麟及C君一齊學習、合作，暫時只是去到初步階段：「之後要去睇景、美術、揀演員，係套靈異劇集，覺得鬼片係有市場，多謝公司畀好多支持。（會偏心搵鍾意嘅演員演出？）呢方面由盧思麟負責嘅！」