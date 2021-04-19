索女玩濕身　慾火好難忍

春天零舍多雨水，唔記得帶遮出街分分鐘會淋濕身。AV業界資深人士神仙乙就話，淋濕身除咗容易感冒，仲好容易同其他人發生肉體關係添呀！好似日本AV界嘅雨宿系列，就講述索爆女主角遇上大雨，於是搵地方避雨，由於淋濕晒身好誘人，令男主角慾火高燒，結果兩人一拍即合，外面滂沱大雨，室內就翻雲覆雨！

出軌發洩

喺溜池滾球出品嘅《雨宿NTR 丈夫抱怨回家途中突然豪雨》中，俏人妻向井藍因為生活太苦悶，於是就去做兼職，有一晚收工與男同事大雄一齊離開，仲喺街上一邊飲酒一邊傾偈，期間藍妹抱怨老公對佢管束太嚴，但係返到屋企又佢相當冷淡，總之夫妻生活唔愉快。點知突然落大雨，於是大雄帶咗藍妹返屋企，見到阿妹件衫濕晒仲透出胸圍，忍唔住催前又攬又錫，熱情嘅舉動令藍妹完全放下戒心，同大雄忘情激戰。之後，藍妹抑壓已久嘅慾火愈來愈旺盛，於是同大仔連番激戰，以出軌發洩對老公嘅不滿。

被上司征服

喺Attackers推出嘅《運休雨宿NTR》入面，老公好擔心老婆二宮光，因為出面大風又大雨，但係光妹卻同班同事喺居酒店玩樂，而且打電話畀佢又唔聽。之後，鹹濕上司木村睇準時機，帶光妹返屋企避雨，仲趁兩人帶醉意嚟個霸王硬上弓，更以高超指技、舌技同床技，令光妹爽到高潮一浪接一浪。第二朝老公打電話嚟嘅時候，被木村征服嘅光妹已將老公拋諸腦後，一邊敷衍老公，一邊同木村晨操。

煙花瘋狂夜

本中推出嘅《在煙花匯演的夜晚，一場突然的大雨變得瘋狂》，講述根尾朱里同兩個由細玩到大嘅涼真同正太一齊參加煙花大會，點知突然遇上大雨，正太唔理三七廿一走人返屋企，涼真則一直陪住朱里。二人避完雨之後，發現尾班車已經開出，涼真見朱里身又濕晒又返唔到屋企，於是租酒店過一晚。涼真趁機表白，未等阿妹反應已上下其手兼出動埋個口，最後更成功闖入禁地，朱里除咗感受到涼真嘅愛意，仲充分享受到無比快感。

簡評

應該好多男人都同本仙一樣，認為外衣濕透嘅女仔別具一番誘人味道，而今日為大家介紹嘅雨宿系列，就係將呢種感覺呈現出嚟。喺3部作品中，本仙最鍾意向井藍主演嘅《雨宿NTR 丈夫抱怨回家途中突然豪雨》，一來藍妹愈來愈有人妻味，二來佢掌握人妻出軌嘅演技相當到位，由佢對同事嘅熱情表示抗拒，到後來被征服，再與男同事相處到好似一對小夫妻，完全表現出寂寞人妻終於搵到個好歸宿嘅愉悅心情。