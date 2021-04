警鐘胸再現!憑33C「警鐘胸」在模界出盡「峰」頭的名模Jessica C.(JC),昨日33歲生日,丈夫安志杰和一對寶貝子女為她悉心打造小型派對。在網上晒出派對照的安志杰,更發表愛的宣言:「Happy Birthday to my wife.I am so lucky to have you in my life.」意指遇上JC是他一生最大的福氣。另外,JC的友人更晒出和JC齊以水着上陣的合照,相中見JC以白色泳衣示人,「警鐘胸」當然養眼,不少網民反問她何時再踏天橋,重現「峰」采!