夜店遇襲留陰影！劉晨芝投資6位數「回饋」蘭桂坊

歌手劉晨芝（Adrienne）愛熱鬧，曾有段時間晚晚蒲蘭桂坊，眼見疫情下蘭桂坊首當其衝，過往人來人往之地變成鬼影冇隻，令她十分黯然，但為了一份執着，今年遂入股經營新酒吧餐廳。不過，她尚未走出去年遇襲的陰霾，並苦笑說：「傷口同心靈都未撫平！」

疫情稍為放緩，她把握時機入股開酒吧餐廳，可謂勇氣可嘉，她笑言是生意拍檔勇敢，而她個人投資了6位數，只屬小股，因疫情關係，現時餐廳只賣墨西哥食品，亦是她最愛的食品，故一有空便來打躉，她說：「我係好喜愛呢區，之前有啲生意全部喺呢度，好似韓國餐廳、Club，時裝店都喺附近，不過之前社會事件，生意冇辦法下要結業。（對呢區好執着？） 我都唔知點解，覺得呢個地方帶畀我好多歡樂，好鍾意同朋友聚會，鍾意飲嘢，最巔峰時期應該係開Club時，差唔多日日喺度，依家疫情影響見蘭桂坊鬼影都冇隻，其實好心酸，呢度係永遠喜慶場地嘛，好感觸。」她說以前獨自經營Club，事無大小都要理，電話亦響過不停，辛苦到瘦，但亦證明自己冇金主支持：「如果背後多資金，使鬼做到咁辛苦！」

她又笑言今次入股投資毋須投放太多時間，正中下懷，她可趁這段時間再向幕前拚搏，她表示去年首支廣東歌《幸福的眼淚》連MV也拍好，只是一直冇時間推出，朋友誤以為她放棄幕前，但其實她仍然有團火，更揚言：「人一世物一世，要好好把握！」

去人多場合會驚

提到去年6月在中環夜店遭外籍女模襲擊，導致下巴留下兩道血痕，問到現時踏足蘭桂坊會否有陰影？ 她說：「依家我都唔夠膽喺酒吧識人，上次件事對我有陰影，嚟Clubbing會怯，唔會亂同人打招呼，我係好唔好彩，Case仲等緊，交畀律師處理，都隔咗9個月，想攞番個公道，道歉又冇，又未落案，唉！（心靈未撫平？）傷口未撫平，心靈都未，去到人多好逼嘅場合會驚，最慘我做開呢啲生意，冇理由為一件事放棄。」

深信暑假姻緣到

她回顧2020年行了一年霉運，包括在香港夜店遇襲、美國撞車、滯留美國機場等，問到近日爆出和真人騷《璀璨帝國》的爆肌男Kevin Kreider傳緋聞，原來2人一直保持聯絡，是否開始行愛情運？她說：「我都想有，尋覓緊真愛，相士話我會閃婚，話呢幾年，7、8月一定搵到。」