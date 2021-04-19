龔柯允簽約做陳展鵬師妹　咩事感觸到喊？

歌手龔柯允（Karen）現身電影《等一個擁抱》欣賞會，並宣布加盟「天盟娛樂」成為視帝陳展鵬師妹，獲海俊傑、女子組合Bingo成員Odilia（陳康琪）、組合BOP天堂鳥成員許俊豪及葉灝基等現身撐場，期間Karen獲贈結他，談及從馬來西亞來港追夢唔容易，更一時感觸落淚。

加入組合Bingo？

曾參加ViuTV選秀節目《全民造星III》，她透露比賽期間，留意到Odilia獲得公司同事悉心照顧，了解過後，她認為與其公司的理念很相似，後來便順理成章加盟：「公司畀好多自由度我，以前太多時間一個人做晒，冇乜時間創作，所以依家簽咗公司，開始要寫多啲歌。（加入組合Bingo？）都可以，但擔心高度會拉低佢哋。（想唔想拍劇？）想呀，仲想唱劇集主題曲，希望可以同師兄展鵬合作啦！」

唔覺Carman倒戈

Odilia對於拍檔關嘉敏（Carman）簽約無綫，被網友指倒戈，她力撐對方說：「又唔可以咁講，作為藝人都可以去唔同平台，我哋仍然係Bingo。（你會唔會埋無綫？）要等會司安排，冇特定要簽邊度，相信公司會有好嘅方向畀我。」