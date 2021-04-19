Skye Blue　畫家脫星　砌出藝術

有人話四仔講求純粹肉慾及官能刺激，根本冇藝術性學言，不過美國人氣脫星Skye Blue就話其實四仔同樣可以有藝術性，視乎大家用乜嘢角度去睇。唔少人認為佢嘅講法相當有說服力，皆因佢另一個身份係畫家。

拍全裸寫真

喺美國佛羅里達州出生嘅Skye Blue，擁有德國血統，入行前係一位畫家，更曾舉行過畫展。佢表示自細最愛就係畫畫，為咗追求藝術上嘅發展，19歲便移居紐約，希望能夠喺藝術上有更高成就，更想獲得更多靈感。不過為咗賺取生活費，佢兼職做時裝模特兒，參與多個時裝展及雜誌拍攝，卻估唔到被成人雜誌睇中，邀請佢拍攝全裸寫真。Skye Blue覺得識得欣賞自己嘅身體，亦係一種藝術性嘅體現，於是佢二話不說就答應。

2020年1月更為成人網站演出幾套自娛四仔短片，憑住迷人嘅樣貌及一對32DDD巨乳，而深受四仔迷歡迎。雖然佢冇同男優肉搏嘅場面，但係仍備受各大四仔片廠嘅注意，紛紛向佢招手，人氣一時無兩。及後佢為著名四仔片廠Blacked演出首套正式四仔作品《Interracial Angels #3》，結果獲得極佳銷量。

紅到歐洲

唔少四仔迷都有疑問，點解作為畫家嘅佢，會走去拍四仔呢？Skye Blue坦言其實早就考慮過演出四仔，原因係可以透過呢種喺唔少人眼中離經叛道嘅工作，獲得唔係好多人體驗過嘅經歷，令靈感變得更有層次，而更重要嘅係想趁年輕，體驗一下以前從未試過嘅生活，佢更反問：「唔通做會計師嘅生活會更加有趣嗎？」好似又講得有啲道理喎！

隨住人氣不斷攀升，佢先後為Blacked Raw、Vixen、Deeper等片廠演出，其中以Deeper嘅作品更係深得四仔迷歡心。後來，佢吸引到歐洲四仔片廠Sex Art嘅注意，邀請佢拍攝幾套人氣作品，所以唔再侷限喺美國四仔界發展，可謂紅到歐洲，勁呀！

Profile

出生日期：1996年6月28日

身高：173cm

三圍：32DDD-26-34

Skye Blue除咗喜歡畫畫，最近佢亦愛上攝影，仲要係為自己拍攝藝術寫真添！如果大家有興趣嘅話，不妨去佢嘅社網站睇吓性感寫真可以有幾藝術。