【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月初九戊戌木破日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：拆卸、掃舍、理髮

忌：嫁娶、開業、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：5、7、9、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊

情緒不穩，遇事宜自行解決，避免牽扯他人。

金牛

太想表現自己，投資股票有可能被小人利用。

雙子

突發事故打亂了工作節奏，但不用過分焦慮。

巨蟹

對另一半要有信心，過敏或猜疑只會傷感情。

獅子

財運下跌，不宜投資或賭博，以免得不償失。

處女

事業運一般，小心懶散表現有可能惹人非議。

天秤

別待在家中，單身者要多曝光，才會有桃花。

天蠍

有逢凶化吉的好運氣，讓你有機會發揮所長。

人馬

中午過後運勢轉弱，重要事最好在早上辦妥。

山羊

人緣欠佳，工作遇壓力，宜專心做好分內事。

水瓶

信心易受別人動搖，舉棋不定令你自斷財路。

雙魚

鬥心強，對工作充滿熱誠，易得到上司賞識。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）龍 易犯錯

鼠

靈感不斷，創意澎湃，可於工作上大展拳腳。

牛

財運佳，開發財源易成功，宜落實投資計劃。

虎

工作順利，不妨抽空陪伴家人，享受天倫樂。

兔

之前辛苦經營終換來美滿成果，心情愉快。

龍

是日沖煞，判斷力差，不宜作任何重大決策。

蛇

助人為快樂之本，若有人求助，應伸出援手。

馬

鬥志昂揚，工作易進入狀態，可超額完成任務。

羊

易固執己見，要摒棄好鬥心態，以免犯眾憎。

猴

責任感強，就算遇麻煩，做事仍能貫徹始終。

雞

情緒處於緊張狀態，小小事也會令你心緒不寧。

狗

人緣旺，快與家人朋友相聚，讓他們沾染旺氣！

豬

忙於應酬，宜早點回家休息，為明天養精蓄銳。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

耳相看童年

在面相學中，耳相代表童年的健康、性格及家運等，其形狀的大細、長短、厚薄、高低，甚至軟硬都有它的代表性。

耳形的大細沒有特定的尺寸準則，要用我們的面形去做對比，只要符合比例就為之標準，否則過猶不及。耳仔大的人，氣量比較大，性格樂觀，會顧及別人的感受，為人設想，不會斤斤計較，所以做朋友一流。

耳仔細的人，年幼時經常受傷，比較多病痛，意外亦比一般小朋友多，所以建議家長若發現孩子的耳朵細小，不妨買定醫療保險，始終病痛難防，一旦不幸生病，可以有好的醫療。

耳相是用男左女右的法則去看的，男仔的左耳代表1至7歲，右耳代表8至14歲。相反，女仔的右耳代表1至7歲，左耳是8至14歲。每個歲數都有它的位置代表，而且有個歌闕：

天輪一二初年運

三四週流至邊城

天廓垂珠五六七

八九天倫之上亭

人輪十歲及十一

輪飛廓反必相刑

十二十三拼十四

地輪朝口壽康齡

將耳仔分開上中下三等份，男左耳的上部分是1及2歳、中部3及4歳、下部是5丶6及7歳，如此類推，若某個位置有缺，代表相關年歲的健康或家運出現問題，要小心提防。