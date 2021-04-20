無綫推「限廚令」　黎諾懿被迫「封刀」北上另謀吸金路

最近無綫大股東黎瑞剛公開批評飲食節目氾濫，令有關節目全被煞停，近年獲「疫境廚神」美譽的藝人黎諾懿遭受牽連，由他孭飛、原定4月底開拍的飲食節目緊急叫停，慘被「封刀」的他即時另謀出路，爭取到內地拍攝網絡大電影的機會，走出逆境！

無綫自從新管理層上場後積極改革，大股東黎瑞剛於本月初公開批評無綫節目內容未能創新，直指「不能老是天天在做菜」，連汪明荃也認同表示「晏晝、晚上乜節目都加煮餸，好悶！」相關飲食節目即時被擱置，首當其衝受影響的，是近年因節目《疫境廚神》而人氣急升的黎諾懿，他原定本月底便出發到內地為無綫拍攝一個介紹深圳及上海等地特色食肆的節目，雖已準備就緒，但都因「限廚令」臨時叫停，而其他王牌飲食節目包括肥媽的《食平D》系列及李家鼎的《阿爺廚房》等亦未能幸免。

搵《舞動》班底搭路

成也飲食節目，敗也飲食節目，被迫「封刀」兼「掛鑊」的諾懿無用武之地，「疫境廚神」也要逆境求生，在主動出擊下終有機會拍攝內地的網絡大電影。他受訪時表示：「我10年前喺內地拍過湖南衛視嘅《舞動奇跡》，之前搵番呢班幕後人員，問佢哋有冇工作，喺呢個情況下搵到網大去拍，都係當年種下嘅根。今次套網大全部係內地演員，得我一個香港人。（你啲港普好『勁』，擔唔擔心？）我啲港普真係好『猛』，不過唔擔心，當年啲普通話仲猛呀，人哋都聽得明，所以今次會用咁猛嘅普通話去拍。（酬勞？）好過TVB。」

晒港普拍「網大」

講到在疫情下不少藝人冇工開，問他曾否感到前路茫茫？他直言從不擔心，因向來想法正面，相信好事自然來。至於暫時未能拍飲食節目，會否感可惜？他樂觀地說：「唔會，之前做《疫境廚神》同《今晚請客》兩個節目，煮咗超過100道菜，畀大家知道我係識煮嘢食，已經無憾，呢段時間畀我停一停，等我發展吓其他方面都好。」他透露下月便起行北上，預計逗留半年，問到跟太太分隔兩地，豈非要延遲造人大計？他即笑說：「唔緊要，依家不斷努力中，希望有好消息。（囝囝小春雞會唔會好唔捨得你？）佢仲細暫時唔識，未知我要起行。（唔捨得個仔？）係唔捨得，但搵錢都好重要。好彩之前疫情出唔到街，同家人多咗時間相處，同囝囝多咗接觸，見到佢嘅成長，我上半年陪咗佢，下半年去工作賺錢，都係好好嘅安排。」

李家鼎：藝人好被動

至於李家鼎對於公司向飲食節目下禁令，他直言不知情：「唔會覺得可惜，我冇所謂，作為藝人，都係打份工，而且好被動，我本身係演員，只係中途搵咗我去做煮食節目，最重要係做好自己本分。」