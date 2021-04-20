做主持遇爆炸嚇到傻　林盛斌被整蠱變救人英雄

由方東昇主持的無綫節目《尋人記》甚受歡迎，今晚輪到由艾粒與農夫主持的新節目《大整蠱》上場，眾人於節目內將玩盡旗下藝人。四位主持以蒙眼搵西瓜波為節目揭開序幕，勝出的C君拿起膠棒打其餘三人Pat Pat。

之後眾人鎖定薛家燕為首個整蠱對象，找來幾位後生仔扮粉絲與她跳十字步，之後便氹她進入服裝間，期間有人假扮老虎從更衣室撲出，嚇得家燕呱呱叫。玩完家燕又呃黃美棋及何遠東食Wasabi雪糕，期間更要講口號：「食完高過曾志偉！」雖然二人表現淆底，但也總算過骨。

到最後一節的「重量級整人計劃」最為精采，製作組於慈善騷突然加插一項飛車飄移籌款，用作整蠱任司儀的林盛斌（Bob)，馮盈盈、謝嘉怡、陳楨怡及兩位特技人均事前夾好交晒戲，最後逼Bob頂硬上代替眾女玩飄移，不過一圈過後，坐於司機位旁的他已面容扭曲兼面青青，落車休息之際見到遠處的特技人全身着火，情急之下除下西裝褸撲火，又爆粗叫工作人員拿水幫忙，一臉焦急模樣，鏡頭前眾人也繼續努力演好場戲，直至一張寫着「我真係整蠱你」的大型海報彈出，Bob才知被玩，他呆一呆後才回過神來，盈盈隨即拿出幾封不同面額的利是給他抽，笑指作為他的演出報酬，惟經歷過山車般心情的他，最終僅抽到一張廿蚊紙，令其哭笑不得。