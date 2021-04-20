黃樹棠離世　兒子放不低淚崩：似兄弟多過父子

資深演員「求叔」黃樹棠於本月10日因肺癌病逝，終年77歲，早前他的兒子黃榮璋已決定5月5日為父親設靈，而骨灰將會撒在紀念公園，化為塵土。雖然一切已有定案，但人心肉造，與父親相依相靠多年的黃榮璋，夜半憶起慈父時，不禁淚流滿面，可惜老父已逝未能知他感受，他惟有在社交網發長文抒發父子之情。

他寫道：「唔知點解對眼好似閂唔到個水喉，我好似一路記返（番）起晒以前好開心嘅記憶，佢哋由細開始就好錫我，阿媽唯一一次揸住衣架想打我追追吓都會變成一齊大笑好開心咁冇咗件事，阿爸係一個武功高強嘅人，佢實打過我？對唔住，係無！佢兩個錫到我燶....依家兩個都唔喺度喇！媽媽嘅事好不容易先可以放下....」

他續寫父親與媽媽離婚後，對他深感內疚：「佢哋不約而同地喺走前都有提及離婚嘅事，對我嘅影響係最大，有點點對我抱歉，但係因為咁我先有一個不一樣嘅童年，我依家想同你哋講，你哋對我好好唔需要內疚，我一樣都係幸福的！你哋兩個都係我最重要嘅人！教識我好多做人嘅道理，近呢十幾年我都同我爸相依為命，似兩兄弟多過父子，你冇錢有我頂住，我冇錢有你頂住，出生入死，雖然拗撬一定有，但係父子冇隔夜仇，引用阿爸近年每日都會講嘅一句，我永遠都會記喺心，人唔需要貪心，要知足，『簡簡單單又一餐』便足夠了！我好掛住你呀，爸爸！」