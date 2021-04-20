嵐停工後全職瘟女　大野智帶新歡京都旅行

5為一體的日本國民組合嵐今年正式休團，成員分開後各自發展，只有40歲隊長大野智暫別幕前，享受自由生活。他於去年停工前，曾被爆與單親媽媽真理惠發展地下情長達7年，但遭尊尼事務所棒打鴛鴦，前年初分手收場，成嵐休團導火線。

2人分手後，真理惠被爆疑搭上前尊尼男星錦戶亮，網上更流出2人開心唱K短片。至於大野智亦不愁寂寞，今日被雜誌爆料已有圈外人新歡，本月初更趁當地解除緊急狀態宣言後，帶新女友到京都旅行。據知他與真理惠分手後，單身近2年，直至近日才展開新戀情。新歡年約30歲，打扮斯文成熟，外形有別他以往的女友類型。2人入住當地著名的旅館，大野於16歲出道前曾入住該旅館多月，並視旅館老闆娘為母親。他過去曾揚言想40歲成家立室，今次帶新歡到京都見熟人，看來他亦已視對方為結婚對象。

大野停工後，刻意遠離藝能界。他原定離開東京，到遠離人煙的郊外生活，但因疫情將計劃暫外擱置。有行內人透露他2月時便退出工作聯絡用的群組，只留在只有嵐5子群組，不時互相聯絡。他除了帶愛犬外出散步外，大部份時間都留在東京的寓所內，本月中被拍到單拖放狗。近日他亦重拾創作動力，開始其最愛的繪畫創作工作。