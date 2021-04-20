MTV頒獎禮公布提名　漫威劇《WandaVision》獲5項最多提名

年度《MTV電影與電視頒獎禮》5月16日舉行，大會昨日公布首輪提名名單，結果Disney+的首部漫威（Marvel）劇集《WandaVision》共獲5獎最多提名暫時領先！

僅次於《WandaVision》就是獲4獎提名的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）和《黑袍糾察隊》（The Boys），三部劇集一同爭奪最佳劇集，而《WandaVision》「紅女巫」Elizabeth Olsen獲提名最佳電視演員獎，與金球視后《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）的Anya Taylor-Joy和《王冠》（The Crown）「戴妃」Emma Corrin等爭獎。《黑》的Jack Quaid與《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）「神奇女俠」Gal Gadot、漫威超英劇《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）「飛隼」Anthony Mackie等爭最佳英雄。至於《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）和《曼達洛人》（The Mandalorian）則各獲3項提名。《柏》與《艾》則獲最佳接吻提名。

電影獎項方面，《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）以3獎提名領先，《Judas and the Black Messiah》以兩獎提名緊隨其後。兩片與《超犀女王》（Promising Young Woman）以及彼思動畫《靈魂奇遇記》（Soul）等爭最佳電影。而去年離世的「黑豹」Chadwick Boseman就憑遺作《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）再獲最佳演員提名，與《超》的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）以及《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）的沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）等爭獎。