MTV頒獎禮公布提名　漫威劇《WandaVision》獲5項最多提名

年度《MTV電影與電視頒獎禮》5月16日舉行,大會昨日公布首輪提名名單,結果Disney+的首部漫威(Marvel)劇集《WandaVision》共獲5獎最多提名暫時領先!

僅次於《WandaVision》就是獲4獎提名的《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)和《黑袍糾察隊》(The Boys),三部劇集一同爭奪最佳劇集,而《WandaVision》「紅女巫」Elizabeth Olsen獲提名最佳電視演員獎,與金球視后《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit)的Anya Taylor-Joy和《王冠》(The Crown)「戴妃」Emma Corrin等爭獎。《黑》的Jack Quaid與《神奇女俠1984》(Wonder Woman 1984)「神奇女俠」Gal Gadot、漫威超英劇《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)「飛隼」Anthony Mackie等爭最佳英雄。至於《柏捷頓家族:名門韻事》(Bridgerton)和《曼達洛人》(The Mandalorian)則各獲3項提名。《柏》與《艾》則獲最佳接吻提名。

電影獎項方面,《波叔出城2》(Borat Subsequent Moviefilm)以3獎提名領先,《Judas and the Black Messiah》以兩獎提名緊隨其後。兩片與《超犀女王》(Promising Young Woman)以及彼思動畫《靈魂奇遇記》(Soul)等爭最佳電影。而去年離世的「黑豹」Chadwick Boseman就憑遺作《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)再獲最佳演員提名,與《超》的嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)以及《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)的沙查巴朗高漢(Sacha Baron Cohen)等爭獎。