早前通過軍樂隊考試　泰民眼濕濕宣布下月31日入伍

韓國男團SHINee成員泰民將於今年7月18日滿28歲，他早前已曾透露將在夏天來臨之前入伍，是隊中最後當兵的成員，而他昨晚就在直播中親自宣布於下月31日參軍的消息。

他在直播中透露將於5月第2或第3個星期推出個人專輯，並說：「在那個時候我應該可以把我最後的、華麗的演出和音樂獻給大家，我將於5月31日開始我的空白期。」他又多謝粉絲13年來的支持：「很感謝你們無論甚麼時候都陪伴在我的身邊，我真的有感到孤獨的時候，但回想有趣的時候，我真的很幸福。」而泰民最後感觸落淚，並表示希望在入伍前的時間多跟粉絲交流。

據悉泰民早前通過陸軍軍樂隊的考試，將於5月31日入伍軍樂隊，而泰民希望低調進入軍營，事務所將不會公開入伍的時間和地點，當日亦不會舉行送別活動。

另外，SHINee隊長溫流與女團Lovelyz成員Kei、GOT7成員榮宰及男團Day6成員元弼等參演的人氣音樂劇《太陽之歌》將於5月1日至7月25日在韓國光林藝術中心上演，音樂劇亦將在香港的戲院進行限定同步直播，港迷將可在戲院隔空應援。