最新聯名　「咖啡」淋上身

2014年在上海創立的潮流店舖DOE，除發售不同人氣品牌的波鞋及潮物外，旗下更有自家同名服飾品牌及咖啡品牌「DOE餖」，發展不足10年已經可以成為上海潮流文化中最重要的脈搏。是次戶外服飾品牌The North Face就特別邀請DOE攜手合作，以「咖啡迷彩」為靈感打造名為「Get Caffeinated」的聯名系列，設計將咖啡與牛奶融合瞬間所產生如同萬花筒的迷幻斑斕效果轉化成為印花圖案，分別配搭到Printed Wind Jacket、Printed Shorts、Printed S/S Tee及Printed Sling Bag多款The North Face人氣單品中，傳遞出咖啡可以為身心提神並燃點生活態度的正面訊息。此外，這次推出的聯名系列服飾除了具備對應春夏季度多變氣候需要的防風、防水及透氣功能外，部分單品如外套及短褲更可以輕易收納，適合山系愛好者隨時隨地輕裝上路去探索戶外世界（4月24日上架）。