廖啟智安息禮　教堂外擺放智叔帥氣照片

曾兩奪金像獎最佳男配角的廖啟智（智叔）上月不敵癌魔離世，終年67歲。今日智叔家人為他安排於尖沙咀聖安德烈堂舉行安息禮，儀式下午兩時許舉行，逾30傳媒中午已到場守候。由於疫情關係，安息禮不設公祭，大眾可於安息禮直播頻道同步追思，亦可於紀念網頁上發文悼念。

香港電影工作者總會發言人田啟文一早到場幫忙打點，問到總會有否幫忙安排？他說：「冇乜嘢安排，成個儀式都好簡單，因為家屬方面希望由智叔兩個仔仔安排打點，一切從簡都係跟番教會儀式去做，儀式會閉門進行，家屬都一早嚟到打點。（智叔太太陳敏兒心情？）OK嘅，冇乜嘢，佢都好堅強。（儀式有冇環節紀念智叔？）唔清楚，今日都係嚟幫手，都應該有生前點滴片段播出。」

下午約1時多，智叔的靈車到達聖安德烈堂，陳敏兒和兩名兒子文哲、文信坐在車上。教會詩歌班成員包括王祖藍、鄺文珣、蔣志光、杜燕歌、張崇德及太太劉美娟等都有出席安息禮，告別智叔。

安德烈堂門外擺滿好友送上的花圈，包括楊受成、TVB、劉青雲、張智霖夫婦、郭富城等。而教堂門外，放置了一張智叔生前的相片，見他戴着冷帽和黑超，英姿颯颯站在萬里長城上，十分帥氣。出席儀式的人，都要逐一量體溫體及使用「安心出行」App。