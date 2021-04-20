【全民造KOL】小網紅速成班　打造港版Ryan Kaji

家長都想子女成材，希望他們長大後做醫生、律師等專業人士，不過隨着時代的進步，加上觸手可及的網絡世界，網紅、KOL就成為現代小朋友的夢想，今次我們就請來了著名司儀兼小網紅初體驗班導師Calvin Lam，講講如何極速打造小網紅、小KOL。

提供到小網紅、小KOL，必定要數拍玩具開箱影片非常有名的Ryan Kaji，他的粉絲人數接近3,000萬，是全球最紅的小KOL。假如家長想協助小朋友成為小KOL，首先要知道小朋友對甚麼最感興趣，影片才能反映小朋友的真實的感受，也是觀眾最想看到的東西，Calvin教路：「拍攝前我們可以紀錄一些重點，像說故事的方式一樣，簡單兩三句說話，帶出所有的重點資料。」另外，影片未必一定要用語言表達，如果家長覺得小朋友一笑就令人覺得開心，不妨以笑聲代替說話，他強調指令要清晰：「千萬不要跟小朋友說，你開心點、開心點，小朋友只會問，甚麼是開心點。」

到正式拍攝影片時，首先是視覺上的準備，Calvin建議讓小朋友穿上他們喜歡的服飾，保持輕鬆愉快的心情，同時亦要尊重小朋友的聲音，無論他本身是高音抑或低音，我們讓小朋友盡量發揮，Calvin指：「家長應對小朋友有一點要求，例如在咬字方面做得更好，如果讀錯字亦不妨讓小朋友再說多一次。」

提到小朋友拍片最常見的通病，大都是小朋友的眼睛通常不會望向鏡頭，皆因父母經常在鏡頭後提示，Calvin直言：「小朋友分心是正常，我們可以形容給小朋友，把鏡頭充當是爺爺嫲嫲，必要時把相片貼在鏡頭旁邊，是不俗的方法。」Calvin再三強調，拍攝時家長應以大人角度去想，影片中有否保護小朋友，例如可能會在影片中會說自己在甚麼學校讀書、幾年級、住在哪裏，這些都是不必要的資訊。

場地提供：Home Square